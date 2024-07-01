Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Temmuz 2024 14:54
Polnet 5 hata veriyor

polnet 5 ten lojman müracaatında bulunamıyorum hata veriyor benim gibi sorun yaşayanlar var mı yarına kadar bulunmam gerekiyor


123.xyz
Aday Memur
01 Temmuz 2024 14:59

Farklı bilgisayardan deneyin. İdari büro personellerininki açar. Bize de olmuştu.


ank0661
Aday Memur
01 Temmuz 2024 15:29
baktı arkadaş yine hata veriyor
123.xyz, 3 saat önce

Farklı bilgisayardan deneyin. İdari büro personellerininki açar. Bize de olmuştu.


Ragıp Gelibolu
Memur
01 Temmuz 2024 15:55

Eğer bir süre açıkta kaldıysan, domain şifren ile polnet bilgisayarına giriş yapamıyorsan ondandır.

Öncelikle domain şifrenin güncellenmesi/sıfırlanması gerekiyor.


ank0661
Aday Memur
01 Temmuz 2024 16:42
başka şifreyle girdik yine hata verdi nasıl yapıcam bilmiyorum
Ragıp Gelibolu, 3 saat önce

Eğer bir süre açıkta kaldıysan, domain şifren ile polnet bilgisayarına giriş yapamıyorsan ondandır.

Öncelikle domain şifrenin güncellenmesi/sıfırlanması gerekiyor.

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