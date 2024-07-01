KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Temmuz 2024 15:15
Muhasebeden DGS ile okunabilecek açıköğretim bölümleri

Merhaba arkadaşlar önlisans muhasebe mezunuyum açıköğretmimden dört yıllığa tamamlamak istiyorum da en kolay hangi bölümü bitirebilirim?

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