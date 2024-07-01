Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Temmuz 2024 15:38
Jandarma Astsubay sahil güvenliğe geçebilir mi?

Arkadaşlar jandarma astsubay sahil güvenliğe geçebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Yan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliMaaşların Durumu İçler Acısı Lojman Kiraları için bir sürpriz mi geliyoryoklama kacagi yedek astsubay olabilir miTSK Personel Kanunu DeğişikliğiJandarma polis eş atama durumuSağlık bakanlığı eş durumu tayini

Sözlük

çizgi roman okumak 2 karısından fazla maaş alan erkek 3 Elektrik zammı 4 Entry yazarken bazi kelimelerin yaygın olarak kullanılması 2 mesaj yazamama sorunu 2 5 bin lira su faturası gelmesi 1 Fasit Daire 1 trafik 1 tur gezisi 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldıKayseri'de çocuğa cinsel istismar iddiasında Suriyeli zanlı tutuklandı20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24'ü lisanslı sporcu 71 gözaltıKabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu geceMahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?