Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Temmuz 2024 16:30
MEMURLAR.NET KULLANICILARI TANIŞMA VE KÜLTÜR TURİZM GEZİ DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ YAPILABİLİR Mİ ?

Bu konu başlığının açılma sebebi kendini bilen keşfetme ve bütçeye uygun şekilde gezme yer imkan paylaşımı birlikte hareket ederek kişisel gelişimi sağlamak amaçlı açılmıştır.


Pelinin1
Aday Memur
01 Temmuz 2024 17:51

Tanışmasak daha iyi bence, yazılarımı bile kıskanıyorlar, gerçekten konuştuğumu görseler kim bilir bunalıma girerler :))

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