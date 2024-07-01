Adalet Bakanlığında çalışan eşin atama sorunu

Cevap yazısında ilişik kesmediğiniz için mi yazdı. Benim de eşim zabıt katibi eş durumundan tayin talebinde bulundu 3+1 yıldan bahsetmiş sadece. Eşim 1 yılını doldurmadığından dolayı dendi sözel olarak. İlişik kesip başlama yapınca yazmayı düşündük ama riske atamıyorum

Cevap yazısında ilişik kesmediğiniz için mi yazdı. Benim de eşim zabıt katibi eş durumundan tayin talebinde bulundu 3+1 yıldan bahsetmiş sadece. Eşim 1 yılını doldurmadığından dolayı dendi sözel olarak. İlişik kesip başlama yapınca yazmayı düşündük ama riske atamıyorum