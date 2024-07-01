Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Temmuz 2024 16:31
Adalet Bakanlığında çalışan eşin atama sorunu

herkese hayırlı günler . eşim adalet bakanlığına bağlı olarak kamu kurumunda görev yapıyor . Tayinimin çıktığı evrak ile eş durumu tayininde bulunduk red geldi ilişik kesilmemesi gerekçesi ile . Genel Tayinde bulunduk cezaevi kıtasından dolayı red olundu . ikilik kestik şimdi de benim başlama yapmadığım gerekçesi ile red edildi. 2 çocuğumuz var biri 1 yaşında . ben başlama yaptığım sürede eşim doğu ilinde tek başına 2 çocuk çalışmaya devam etmek zorunda kalacak . bu anlamda başına gelenlerin tecrübelerini bekliyorum teşekkür ederim .


Samiex
Aday Memur
01 Temmuz 2024 18:02
Cevap yazısında ilişik kesmediğiniz için mi yazdı. Benim de eşim zabıt katibi eş durumundan tayin talebinde bulundu 3+1 yıldan bahsetmiş sadece. Eşim 1 yılını doldurmadığından dolayı dendi sözel olarak. İlişik kesip başlama yapınca yazmayı düşündük ama riske atamıyorum

ottoman5
Aday Memur
01 Temmuz 2024 18:05
ilişik kesme kısmını özelden arayıp ilettiler. evraktaki cevapta genel atama seçeneğini de doldurmuştuk genel aramayı bekleyin demişlerdi zaten genel atamada da kontenjan a takılı kaldık 3+1 konusunu bilmiyorum 5 yıldır görev yapıyor eşim.
Samiex, 25 dk. önce
Cevap yazısında ilişik kesmediğiniz için mi yazdı. Benim de eşim zabıt katibi eş durumundan tayin talebinde bulundu 3+1 yıldan bahsetmiş sadece. Eşim 1 yılını doldurmadığından dolayı dendi sözel olarak. İlişik kesip başlama yapınca yazmayı düşündük ama riske atamıyorum

Samiex
Aday Memur
01 Temmuz 2024 18:06
Anladım hakkınızda hayırlısı
Toplam 3 mesaj

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