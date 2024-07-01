Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 17:06
Ocak 2025 Zammı?
Temmuz Ocak 2024 zammı hemen hemen netleşti %20 civarında gelecek. Ocak 2025 ve Temmuz 2025 zamları ortalama hangi düzeyde olur ?

ExpertE
Genel Müdür
01 Temmuz 2024 17:46

Temmuzu aldık yedik Ocak kaldı, önümüzde koskoca 6 aylık enflasyon verisi lazımken..


Pelinin1
Aday Memur
01 Temmuz 2024 17:52

Ocak beklentim en fazla yüzde 15


ogretmenadayi22
Memur
01 Temmuz 2024 18:06
11 12 yi geçmez
Toplam 3 mesaj

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