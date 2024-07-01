KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


01 Temmuz 2024 17:58
AÖF Diploma Hk.

İlk dönemde okulu bitirirsek diplomayı Şubat ayında mı veriyorlar Haziran ayında mı. Hangi tarih baz alınıyor

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