Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Temmuz 2024 18:04
maaş hesabı ilişik kesme

maaşı bulundugumuz ilden almak için temmuz ayının kaçında ilişik kessem uygun olur?


PolisMemurDegildir
Aday Memur
01 Temmuz 2024 18:21

mutemede sor bence.. illere göre değişiyor o tarih

Toplam 1 mesaj

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