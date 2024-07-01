Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Temmuz 2024 18:09
DYSWeb Toplu Okuma Mümkün Mü?

Okul idaremiz sağolsun bizle alakalı/alakasız okula gelen her yazıyı bize gönderip duruyor. Ben sık sık bakıyorum ama şu an 2500 civarı gereksiz bekleyen yazı var. Bunları toplu bir şekilde okundu yapma şansı var mı?

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