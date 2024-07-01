Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Temmuz 2024 18:22
Sendikadan İstifa

Halihazırda sendika avukatıyla devam eden bir dava var. Dava bitmeden istifa edemem değil mi? Ya da istifa edilirse dava başka avukata mı devredilir?


asrınmücahidesi
Genel Müdür
01 Temmuz 2024 18:23

Düzeltme: istifa edersem davayı başka avukata mı devretmem gerekir?

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