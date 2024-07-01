Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 19:01
Yer değişikliği

Arkadaşlar savcılık biriminde çalışıyorum bir birimde çalışırken geçici olarak başka bir büroya verildim bugün başka bir kararla tamamen farklı bir büroya geçtim itiraz edebilir miyim bu konu hakkında fikirlerinizi yazarsanız sevinirim

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