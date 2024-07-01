Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 19:15
Eş Tayininden sonra ne zaman tekrar eş tayini yazılır ?

Merhabalar arkadaşlar kadrolu ikm olarak görev yapmaktayım. Eşim MEB'te öğretmen geçen sene Eylül ayında eş tayini ile şuan çalıştığım kuruma geldim. Eşim ailesinin sağlık sorunlarından dolayı mazeret tayini yazmayı düşünüyor. Şuan kurumumda 9-10 aydır çalışmaktayım. Eşimin mazeret tayini onaylanırsa hemen eş tayini yazabilir miyim ilk tayin döneminde. Herhangi bir bekleme süresi var mıdır ? Bulunduğum kurumda belirli bir süre çalışma şartı var mıdır?

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