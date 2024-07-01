Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 20:11
Aday memur maaş hacizi

Herkese merhaba;

Aday memur iken maaşa haciz gelmesinin aday memurluğa herhangi bir etkisi var mı? Memurluktan atılma söz konusu mu?

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