Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 20:13
dini yüksek ihtisas mezuniyet yönetmeliği?

S.a. arkadaşlar ben kadrolu imam-hatip olarak 7 yıl görev yaptım ardından 3 yıl dini yüksek ihtisas eğitimi gördüm ama son dönemim de tek ders sınavına sağlık sorunlarım nedeniyle giremedim. hastaneye gidemedim rapor da alamadım. ortalamam 82 puan sadece tek dersten kalmış sayıldım. ben mezun sayılır mıyım? ortalama puanım dikkate alınırsa mezun olabilir miyim?

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