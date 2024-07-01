Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2024 21:42
Eş durumu yer değişikliği

Sağlık bakanlığı 4b sözleşmeli 1 buçuk yıllık personelim, eşim polis memuru tayini çıktı , nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olabilirmisiniz

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