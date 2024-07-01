Arkadaşlar kredi yapılandırma hakkında bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. Kredi yapılandırma yapmayı düşünüyorum ama kredi puanım çok kötü. Banka yapılandırma yaparlen kre puanına bakıyor mu? Bankanın bunu yapmama ihtimali var mı?

Arkadaşlar kredi yapılandırma hakkında bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. Kredi yapılandırma yapmayı düşünüyorum ama kredi puanım çok kötü. Banka yapılandırma yaparlen kre puanına bakıyor mu? Bankanın bunu yapmama ihtimali var mı?