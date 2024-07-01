Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 22:36
Kredi yapılandırma..
Arkadaşlar kredi yapılandırma hakkında bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. Kredi yapılandırma yapmayı düşünüyorum ama kredi puanım çok kötü. Banka yapılandırma yaparlen kre puanına bakıyor mu? Bankanın bunu yapmama ihtimali var mı?

Bankamatikmemur
Aday Memur
01 Temmuz 2024 23:04

Yapmama hakkı var kesinlikle misal garanti puana bakıyor düşükse yapılandırmaz kamu bankası yapılandırır her türlü


beyazdag06
Memur
01 Temmuz 2024 23:28
İş bankası acaba puana bakar mı? Yapılandırma yapan adam zaten ödeyemediği için istiyor bunu ve bence bu bankanın işine gelecek bir şey değil mi?
Bankamatikmemur, 47 dk. önce

Yapmama hakkı var kesinlikle misal garanti puana bakıyor düşükse yapılandırmaz kamu bankası yapılandırır her türlü

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesihaizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarmaaş robotu hakkında2024 Haziran maaşlarımızı yazalımSendika paraları ne oldu ?Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Güncel Zam oranıMemurların Çözüm Bekleyen SorunlarıGeriye dönük alacaklarımı nasıl alabilirim?Maaş Robotu 6 aydir neden guncellenmez merak ediyorum

Sözlük

güne bir şarkı bırak 1 kulakların pasını silmek 1 Bugün olanlar 3 soyadı 1 çirkin kadın olmak 1 azar yemek 1 Ed Speleers 1 mesaj yazamama sorunu 2 trafik 1 gazi koşusu 2

Son Haberler

Annesini öldüren üvey babasını öldürdüKayseri'deki olaylarla ilgili provokatif paylaşım yapan 6 kişi yakalandıBakan Özhaseki, görevden affını istediDışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklamaPatpat şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?