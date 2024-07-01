KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Temmuz 2024 23:26
Suem SG İkmal

Merhabalar, dış kaynaktan sahil güvenlik alımlarının yedek listesine ne yazık ki Jandarma'da olduğu kadar rahat ulaşılamıyor. Geçmiş yıllarda şansını denemiş, bir şekilde yedek listesine denk gelmiş olanlar var mı? 7 kişilik kontenjanda 2. yedeğe gelir mi gelmez mi diye düşünüyorum birkaç gündür. branş: ikmal 1

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