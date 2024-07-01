Sahil Güvenlik tayinler hakkinda, yardim..

Arkadaslar yeni aldigim evde sahil guvenlikten genc bir arkadas kaliyor, 1 yil oldu, her turlu yasal sureleri vermeme ragmen bosaltmiyor, bu ay icindeki mahkemede hakime baska bir yere taynim cikti tarih veremiyorum dedi, 3 ay hakim insiyatifi aldi. 2 yildir bu bolgedeymis, gercekten tayni cikmismidir,cikmissa bile zaman belli degilmidir, bilgisi olan yardimci olabilirmi. 2 cocugumla magdur etti beni baska evimde yok.

Arkadaslar yeni aldigim evde sahil guvenlikten genc bir arkadas kaliyor, 1 yil oldu, her turlu yasal sureleri vermeme ragmen bosaltmiyor, bu ay icindeki mahkemede hakime baska bir yere taynim cikti tarih veremiyorum dedi, 3 ay hakim insiyatifi aldi. 2 yildir bu bolgedeymis, gercekten tayni cikmismidir,cikmissa bile zaman belli degilmidir, bilgisi olan yardimci olabilirmi. 2 cocugumla magdur etti beni baska evimde yok.