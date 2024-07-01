Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 23:32
Başka kurumda 4b sözleşmeli personel olarak çalışan biri merkezi atama ile Dhmi geçebilir mi?

şöyle bir şey var; Dhmi merkezi alımları sözleşmeli görünüyor ve ben şuanda sözleşmeli personel olarak çalıştığım için başka kurumda 3 yıl boyunca sözleşmeli çalışamıyorum.merkezi atamada asil memurluğu almak 1 yıl biz de 3 yıl. Merkezi atamada Dhmi yazabiliyor muyum yazamıyor muyum bir türlü çözemedim. Bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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