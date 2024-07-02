Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2024 00:28
Toplu Sözleşme Sebebi ile Memurun 1,5 yıllık maaş kaybı 73 Bin Tl.

Toplu sözleşmedeki zam formülü nedeniyle temmuz ayında memurlar enflasyondan 5,5 puan düşük zam alacak!

Ortalama bir memurun aylık kaybı 2 bin TL

6 aylık kayıp 12 bin TL

1,5 yıllık kayıp 73 bin TL

Buradan okuyabilirsiniz : https://x.com/EmeginHalleri/status/1807877684372165126

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