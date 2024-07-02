Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2024 02:31
Şark Hizmeti Hakkında
Eşim ve ben Polis Memuruyuz. Sorum şu; 2 yıllık bir doğu ilçesine tatinimşz çıktı. Şark hizmetinde iken eşim doğum yaptığında doğum iznini, yıllık rapor haklarını ve senelik iznini peş peşe kullansa (ücretsiz izin kullanmadan) 2 yıl dolduğunda şark hizmetini tamamlamış sayılır mı yoksa süre uzar mı?

adımızmıkaldı
02 Temmuz 2024 02:37
ikinci bir sorum ise (bu biraz uzun vade ama günümüzde başına gelen meslek büyüklerimiz vardır diye düşünüyorum) 50 yaşına gelen polis memuru bugün ki şartlarda tayin görmüyor, peki eş olan diğer polis memuru 50 yi doldurmadığında tayin görür mü yoksa diğer eş 50 yi doldurduğu için o da muaf olur mu?
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