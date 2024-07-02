Şark Hizmeti Hakkında

Eşim ve ben Polis Memuruyuz. Sorum şu; 2 yıllık bir doğu ilçesine tatinimşz çıktı. Şark hizmetinde iken eşim doğum yaptığında doğum iznini, yıllık rapor haklarını ve senelik iznini peş peşe kullansa (ücretsiz izin kullanmadan) 2 yıl dolduğunda şark hizmetini tamamlamış sayılır mı yoksa süre uzar mı?

Eşim ve ben Polis Memuruyuz. Sorum şu; 2 yıllık bir doğu ilçesine tatinimşz çıktı. Şark hizmetinde iken eşim doğum yaptığında doğum iznini, yıllık rapor haklarını ve senelik iznini peş peşe kullansa (ücretsiz izin kullanmadan) 2 yıl dolduğunda şark hizmetini tamamlamış sayılır mı yoksa süre uzar mı?