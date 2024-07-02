KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2024 03:29
2023 kpss lisans

2023 kpss lisans sorularının pdfine ulaşmam için özel mesajdan yardimci olabilecek bir arkadaş var mı teşekkürler (cevapları sorunun altında yazmasin)


Gakupo
Memur
02 Temmuz 2024 03:36

2023 kpss lisans buldum 2022 iptal edilen kpss soruları olan varsa yardımcı olabilir mi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş yoğunluğu az olan düz memurluklar...Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Aşağıdaki bölümlerden hangisinin kpss ile atanması en kolay ? DGS ile geçiş yapacamKPSS branş bazında sıralamaPegem10lu çözen var mı?KPSS LİSANS ZORLUK SEVİYESİHavacılık yönetimi mezunları dhmi de boy ve yaş şartı olmadan ne olarak çalışabilir ?Ösym Merkezi Atama Hk.Belediyedeki departmanların avantajları ve dezavantajlarıİşsizliğin ne olduğunu burada en iyi kim ifade eder?

Sözlük

teşekkürler sözlük 1 tur gezisi 1 roman okumak 1 anlamsız gelenekler 2 Hiç incindin mi? 2 mesaj yazamama sorunu 2 hindistan sokak lezzetleri 1 Bugün olanlar 3 çirkin kadın olmak 1 Bafra'da görülen yılanlar 1

Son Haberler

Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değiştiİşçi alım yönetmeliğinde gemiadamı düzenlemesiMemurun zam tazminat kararnamesinde 7 maddelik değişiklikKaymakamlar kararnamesi yayımlandıKabinede iki bakan değişti

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?