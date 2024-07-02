sabahları işe gitme isteksizliği yaşıyorum acil yardım !

merhaba. majör depresyon okb ve anksiyete rahatsızlığım var. herşeyi kafaya takabiliyorum. sabah yorgun kalkıyorum ve hayata küfrediyorum. ama işe gidince biraz daha toparlıyorum kendimi lakin işe gitmek mesele benim için. ne yaparsam yapayım kılımı kıpırdatamıyorum bazı sabahları bu sabah olduğu gibi. hastalıkla da alakalı deniyor bu durum bana ama kesintisiz işe gitmeyi diliyorum lakin olmuyor. ne yapabilirim isteğimin artması için ??? 1 kere soruşturmalık oldum ve savunmamı alacaklar bu yüzden zaten 2. ti yaşamak istemiyorum ama enerjim de yüksek gitmek istiyorum işe. bana bir akıl verin kafa dinlemeye de ihtiyacım var.

merhaba. majör depresyon okb ve anksiyete rahatsızlığım var. herşeyi kafaya takabiliyorum. sabah yorgun kalkıyorum ve hayata küfrediyorum. ama işe gidince biraz daha toparlıyorum kendimi lakin işe gitmek mesele benim için. ne yaparsam yapayım kılımı kıpırdatamıyorum bazı sabahları bu sabah olduğu gibi. hastalıkla da alakalı deniyor bu durum bana ama kesintisiz işe gitmeyi diliyorum lakin olmuyor. ne yapabilirim isteğimin artması için ??? 1 kere soruşturmalık oldum ve savunmamı alacaklar bu yüzden zaten 2. ti yaşamak istemiyorum ama enerjim de yüksek gitmek istiyorum işe. bana bir akıl verin kafa dinlemeye de ihtiyacım var.