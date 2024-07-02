Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 07:47
sabahları işe gitme isteksizliği yaşıyorum acil yardım !
merhaba. majör depresyon okb ve anksiyete rahatsızlığım var. herşeyi kafaya takabiliyorum. sabah yorgun kalkıyorum ve hayata küfrediyorum. ama işe gidince biraz daha toparlıyorum kendimi lakin işe gitmek mesele benim için. ne yaparsam yapayım kılımı kıpırdatamıyorum bazı sabahları bu sabah olduğu gibi. hastalıkla da alakalı deniyor bu durum bana ama kesintisiz işe gitmeyi diliyorum lakin olmuyor. ne yapabilirim isteğimin artması için ??? 1 kere soruşturmalık oldum ve savunmamı alacaklar bu yüzden zaten 2. ti yaşamak istemiyorum ama enerjim de yüksek gitmek istiyorum işe. bana bir akıl verin kafa dinlemeye de ihtiyacım var.

majesteleri7
Şube Müdürü
02 Temmuz 2024 08:02

Seninkine psikolojide bi şeyler demişler ama halk dilinde keyfinden zart atmak derler.canın sıkılıyosa git bi hastaneleri mezarlıkları dolaş neler var neler bi gör


gokhankakiz
Daire Başkanı
02 Temmuz 2024 08:04
laf mı bu şimdi ?
majesteleri7, 46 dk. önce

Seninkine psikolojide bi şeyler demişler ama halk dilinde keyfinden zart atmak derler.canın sıkılıyosa git bi hastaneleri mezarlıkları dolaş neler var neler bi gör


Kagiş
Müsteşar
02 Temmuz 2024 08:27

Hayatınızı değiştirmelisiniz! İşini, çevreni hatta oturduğun şehri değiştirmelisin! İmkanın varsa uzun bir tatile çık! Bekârsanız evlenin ya da evliyseniz ilişkinizi gözden geçirip gerekirse ayrılın!


gokhankakiz
Daire Başkanı
02 Temmuz 2024 08:31
işle alakalı olduğunu düşünmüyorum müdürüm anlayışlı biri ama özel hayatım çamurdan geçilmiyor. onun etkisi olabilir demişti doktor.
Kagiş, 21 dk. önce

Hayatınızı değiştirmelisiniz! İşini, çevreni hatta oturduğun şehri değiştirmelisin! İmkanın varsa uzun bir tatile çık! Bekârsanız evlenin ya da evliyseniz ilişkinizi gözden geçirip gerekirse ayrılın!


adakızı
Genel Müdür
02 Temmuz 2024 08:31

Hastalıkla ilgili tanılar yazdığınıza göre psikiyatra gitmiş olmalısınız. Muhtemelen ilaç da kullanıyorsunuz. İlaçlar eğer salgılama bozukluğundan kaynaklanan bir sorun varsa onu çözer, eğer ilaçlar sorunu çözmemişse bizi terapiye hazırlar. Muhtemelen gittiğiniz psikiyatr bu açıklamayı size yapmıştır. En kısa zamanda bir terapistle görüşmeye başlamanızı öneririm. Biraz pahalı bir süreç ancak bazı hastanelerde psikolog bulunuyor. Eğer devlet hastanelerinde bu hizmete erişemezseniz belediyelere bağlı aile yaşam merkezlerinde de bu hizmete ücretsiz erişme şansınız olabilir. Ankara'da yaşıyorsanız telefon numarası verebilirim. Diğer iller için kendiniz araştırma yapabilirsiniz. Belediyeye ait genel erişim numarasını ararsanız oradan sizi yönlendirirler. Geçmiş olsun


gokhankakiz
Daire Başkanı
02 Temmuz 2024 08:45
güncel
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