KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2024 08:00
Mülakat işleyişi

Mülakat içeriği nedir, rastgele konu verip konu anlatmamız mı istenecek yoksa önceki seferlerde olduğu gibi soru mu sorulacak bilgisi olan var mı ya da mülakata giren arkadaşlar bilgi verebilirler mi?

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