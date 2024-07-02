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02 Temmuz 2024 08:57
referanslama ile ilgili bir soru

Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum.

şayet diyelim ki bir cümleyi alıntı yapmak istiyorum (olduğu gibi kndi makalemin içine alacağım) ancak bu cümlenin kendisi de 3 tane referans ile verilmiş bir alıntı aslında. Bu durumda listede hangi kaynaklar listelerim ve yine kendi makalemde gönderme yaparken kimden söz edeceğim?

şunun gibi (varsayım bir cümle uyduracağım şimdi)

ibrik adlı araç

züleyha kökbelli dumurol (uydurdum)

ibrik denen nesne aslında su kullanmak amacıyla üretilen bir araçtır [1-3]

[1] A. Bilge journal of ibrik :) 1978

[2] K. duman, American journal of sürahi. :) 1946

[3] M. Lawrence , journal of maxim. 1935

bu bilgilere göre üstteki cümle nasıl alıntılanır ve bibliyoğrafya nasıl olur?


StMngr
Daire Başkanı
02 Temmuz 2024 10:09
Cümleyi olduğu gibi aldığınız için, cümlenin olduğu yayına atıf yapın sadece.

akademicperson
Aday Memur
02 Temmuz 2024 10:44

Bir cümleyi olduğu gibi hiçbir değişiklik yapmadan alıntılayacaksanız mutlaka iki " işareti arasında göstermelisiniz. İster sadece cümleyi aldığınız kaynağı gösterebilirsiniz veya aldığınız kaynak dahil tüm kaynakları da gösterebilirsiniz [1-4]'li referanslama sisteminin bir avantajı da çoklu referanslamanın kolay olmasıdır.


ta345
Aday Memur
02 Temmuz 2024 10:54

hocam çok özür dilerim bunu sorduğum için (yani umarım kabalık olarak algılamazsınız) bu verdiğiniz bilgiyi doğrulayan bir referans var mı

tercihen bir de örnek içeren.

her iki arkadaşa da çok teşekkür ederim.

akademicperson, 16 dk. önce

Bir cümleyi olduğu gibi hiçbir değişiklik yapmadan alıntılayacaksanız mutlaka iki " işareti arasında göstermelisiniz. İster sadece cümleyi aldığınız kaynağı gösterebilirsiniz veya aldığınız kaynak dahil tüm kaynakları da gösterebilirsiniz [1-4]'li referanslama sisteminin bir avantajı da çoklu referanslamanın kolay olmasıdır.

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