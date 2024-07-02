Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Temmuz 2024 09:28
Tayin sonrası

Merhaba mazeret tayinim çıktı dün ayrılış yaptım. 7 sinden sonra yeni hastanemde başlamayı düşünüyorum bana 15 temmuzda maaş almazsin diyorlar 7 sinden önce hesaplandığından bilgisi olan varmı?

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