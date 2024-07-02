Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2024 09:29
Yoksulluk sınırı, 61820 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa(!)

yoksulluk sınırı 61820 TL

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