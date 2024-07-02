Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2024 09:30
Yoksulluk sınırı, 61820 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa(!)

yoksulluk sınırı 61820 TL

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)İçişleri bakanlığı mülakatBilecik hangi mahallede oturulur?İçişleri bakanlığı mülakatYoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.657 dövme yaptırabilir mi ?müze teknikeri hakkında bilgi sahibi olanlarkurumlararası geçiş acilÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyim

Sözlük

gazeteyi okumaya spor sayfasından başlamak 2 Fasit Daire 2 şu an çalan şarkı 2 almanyadan gelen akraba 4 teşekkürler sözlük 1 Ceren ÖZDEMİR 1 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 2 limon fiyatındaki ani pahalılık 1 guava 2 Elektrik zammı 4

Son Haberler

Adana'da boşandığı eşini öldüren kişi intihar ettiJose Mourinho, Fenerbahçe'de yaşadığı en büyük zorluğu açıkladıAltının gramı 2 bin 445 liradan işlem görüyorYeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesinDolar/TL 32,69 seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?