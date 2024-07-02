Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 09:30
Yoksulluk sınırı, 61820 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa(!)

yoksulluk sınırı 61820 TL


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Temmuz 2024 10:05

Ayni başlıkları açıp insanları rahatsız etme.

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