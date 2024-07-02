Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2024 10:18
İçişleri bakanlığı mülakat

Arkadaşlar az önce içişleri bakanlığı personel genel müdürlüğünü aradım ve mülakatın ne zaman açıklanacağı belli değilmiş bu konuda fikirleri yokmuş


avukat0808
Aday Memur
02 Temmuz 2024 10:48

Bir tarih aralığı vermiyorlar mı peki


RaziyeArslan45
Aday Memur
02 Temmuz 2024 10:59
bir arkadaşım ağustosu bulur dedi daha önceden girmiş o bayağı geç açıklanıyor diyor

avukat0808
Aday Memur
02 Temmuz 2024 11:00

Ne saçma bir sistem. Merkezi alımlar olacak. Ondan önce açıklanması gerekirdi

RaziyeArslan45, 2 dk. önce
bir arkadaşım ağustosu bulur dedi daha önceden girmiş o bayağı geç açıklanıyor diyor
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