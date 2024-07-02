Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Temmuz 2024 10:47
657 Sayılı DMK 45. Madde ?

Merhabalar Elektrik Teknikeri olarak çalışmaktayım. Tarafıma ikinci bir emre kadar çağrı karşılayıcı, çağrı yönlendirici ve arvento programlarını takip etmek üzere görevlendirme yazıldı. dilekçe vererek unvanıma uygun olmadığı ve örnek mahkeme kararini ekleyerek itiraz edicem mdr mahkeme açabilirsin beni mahkemeye vermiyeceksin kurumu vericeksin bunu bil öyle ac diyerek bi nevi korkutmak istedi. Once itiraz edip gelen cevaba goremi hareket etmeliyim. (Gorevlendirme yazilan birimde zaten gorevlendirme ile çalışıyordum asıl kadrom başka birimde beni atamamın bulundugu yerime geri verin dedim yerine adam bul git dedi.)

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