KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2024 10:59
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mülakatsız Makine mühendisi Alıyor. (53 personel )

zmir Katip Çelebi Üniversitesi Mülakatsız Makine mühendisi Alıyor. (53 personel )

https://ilan.memurlar.net/ilan/76018/izmir-katip-celebi-universitesi-53-sozlesmeli-personel-alacak.html

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