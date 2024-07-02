Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2024 11:03
Senelik izinler
Malum olaylar sebebiyle Senelik izinler kapatılir mi? kapatılan il var mı acaba?

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