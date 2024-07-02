Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2024 11:12
İstanbul harcirahlar neden yatmıyor?

Arkadaşlar merhabalar İstanbul da 8-9 gün önce ilişik kesmemize rağmen harcirahlar yatmadı diger iller aldimi acaba İstanbul'dan bilgisi olan varmı teşekkürler


Suv3yda
Aday Memur
02 Temmuz 2024 11:13

Selamlar ben dün ilişik kestim 01 Temmuz. Sordugumda 1 ay içerisinde yatar dedi. Bilginiz olsun.


emirimmm
Aday Memur
02 Temmuz 2024 11:24

İstanbuldanmi kestiniz devrem sagolun

Toplam 2 mesaj

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