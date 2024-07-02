2024 Durdurma Talebi

2024 atamalarında tayinim Ankara ilinden Diyarbakır iline çıktı. Durdurma dilekçesi verdim. Fakat eşim öğretmen olduğu için Ağustos ayından sonra herhangi bir gıyabında ilişik kesme olayında şubat ayına kadar eşimi götüremiyorum. Aynı durumda olan veya daha önce böyle bir durum ile karşı karşıya kalan arkadaşlardan fikir alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

2024 atamalarında tayinim Ankara ilinden Diyarbakır iline çıktı. Durdurma dilekçesi verdim. Fakat eşim öğretmen olduğu için Ağustos ayından sonra herhangi bir gıyabında ilişik kesme olayında şubat ayına kadar eşimi götüremiyorum. Aynı durumda olan veya daha önce böyle bir durum ile karşı karşıya kalan arkadaşlardan fikir alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.