Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2024 12:07
2024 Durdurma Talebi
2024 atamalarında tayinim Ankara ilinden Diyarbakır iline çıktı. Durdurma dilekçesi verdim. Fakat eşim öğretmen olduğu için Ağustos ayından sonra herhangi bir gıyabında ilişik kesme olayında şubat ayına kadar eşimi götüremiyorum. Aynı durumda olan veya daha önce böyle bir durum ile karşı karşıya kalan arkadaşlardan fikir alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

capanoglu34
Aday Memur
02 Temmuz 2024 12:43
2020 de esim ogretmen ve es durumu bekliyorum dedigim halde daire tek gecede kesti..daha sonra agustosta es durumu yapip esimi yanima aldim.
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