Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 12:30
il dışı ilişik kesme hakkında
temmuzun şu tarihinde ilişik kesilmesi için okula msj gelmiş milli eğitimden. ben Temmuz maaşından sonra ilişiğimi keşkek istiyorum taşınma olayım da var. bu yasal mı böyle süre koymaları

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