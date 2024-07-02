il dışı ilişik kesme hakkında

temmuzun şu tarihinde ilişik kesilmesi için okula msj gelmiş milli eğitimden. ben Temmuz maaşından sonra ilişiğimi keşkek istiyorum taşınma olayım da var. bu yasal mı böyle süre koymaları

temmuzun şu tarihinde ilişik kesilmesi için okula msj gelmiş milli eğitimden. ben Temmuz maaşından sonra ilişiğimi keşkek istiyorum taşınma olayım da var. bu yasal mı böyle süre koymaları