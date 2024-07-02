Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 12:44
İl Dışı İptal Hakkı Geldi...

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE,

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMESİ YAPILAN ÖĞRETMENLER

2024 yılı yer değiştirme döneminde iller arasında isteğe bağlı olarak ataması yapılan öğretmenlerden isteyenlerin 05.07.2024 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve görev yerlerinden ayrılmamış olmaları koşuluyla iller arasında yapılan atamalarının Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 01.07.2024 tarihli ve 105399543 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve ilinizde görev yapmakta iken 2024 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme döneminde ataması gerçekleşen öğretmenlere duyurulması önemle rica olunur.


aa.gülçiçek1100
Memur
02 Temmuz 2024 13:01
ilişiğini kesip de iptal ettirme attirmeme arasında kalan hocalarıma üzüldüm.. süreyi her zaman dibine kadar kullanmak gerekiyor her an her şey değişebilir, hak verilebilir vs. isteyen hocalarımın gözü aydın olsun..
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