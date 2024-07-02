Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2024 12:46
Dosya ihya işlemleri

Mahkemede dosya kayıp bakanlığa yazı yazdik ihya için olur geldi şimdi ne yapılacak bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiZabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kurumlar arası geçiş2024 yılı havuz tayinleriEş Tayininden sonra ne zaman tekrar eş tayini yazılır ?Yer değişikliğiHizmet gereği atamada mazeret tayini hakkıYİM sınavı tarihiBayram tatiliİcra katibi taşıma silah ruhsatı

Sözlük

mavi dil 2 Hiç incindin mi? 2 ıvır zıvır 1 teşekkürler sözlük 1 Hani Çağırdığın Kızlar Nerdeler Osman 1 uydu alıcılı televizyon 1 Elektrik zammı 4 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 2 almanyadan gelen akraba 4 gazeteyi okumaya spor sayfasından başlamak 2

Son Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslimİTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli olduCevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyorTankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAşırı sıcaklar elektrik tüketimini yüzde 15 artırdı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?