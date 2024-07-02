Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 12:56
Öğretmen dysye evrak işleyebilir mi

Arkadaşlar dys sistemi kapandı mı evrak yüklemesi son bir kaç gün daha yapılabiliyor mu? Ve öğretmenler dysye evrak yükleyebiliyorlar mı ?

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