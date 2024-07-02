Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2024 12:59
Başka şehire atanma ve barınma
Öncelikle merhaba ben orman ve orman muhaza memurluğuna hazırlanan bir memur adayıyım ve Bursa'da ikamet etmekteyim. Bildiginiz uzere başka şehir tercih haklarimizda var benim sorum Acaba ben başka şehiri tercih olarak yazsam ve atansan(sözleşmeli yada kadrolu) devlet bana lojman imkanı sağlayabilir mi ?

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