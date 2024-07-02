Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 13:10
Temmuz Zammı

Sizce yeni zam oranımız yüzde kaç olur?


eshil86
Aday Memur
02 Temmuz 2024 14:24

Yüzde 19.50


alone02
Memur
02 Temmuz 2024 14:27

geçmiş olsun

eshil86, 36 dk. önce

Yüzde 19.50

Toplam 2 mesaj

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