Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2024 13:25
Kim tatilde nereye gidiyor?

Tatilde kaç günlüğüne nereye gidiyorsunuz ve ne kadar ödediniz, çekinmesin herkes yazsın :)


kmkm_tr
Şube Müdürü
02 Temmuz 2024 13:33
Ben 200 bin Tl borçla sadece markete ve bahçeye gidebiliyorum.İşin kötü yanı her ay azalacağına artıyor borç

msirkeci
Aday Memur
02 Temmuz 2024 13:39

3 gece Belek, 2 gece Marmaris rezervasyonlarım var. Maliyet bir maaş civarında.


Karizmaunl
Daire Başkanı
02 Temmuz 2024 13:48

Biz bodruma gidiyoruz, serinleyince evimize geri çıkıyoruz.

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