Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 14:34
ilkokul ve ortaokullarda nakillerde şube e okul tarafından belirlenmelidir

böylece sınıf öğrenci sayılarında eşitlik olur


matematikçi10
Memur
02 Temmuz 2024 14:42
sistem de öğrenci sayısına göre yerleştirme yapabilir. ilkokul ve ortaokulda sırf bunun için nakil aldırıp istediği öğretmen veya sınıfa torpil yaptırmaya çalışan veliler var maalesef
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