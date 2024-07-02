ilkokul ve ortaokullarda nakillerde şube e okul tarafından belirlenmelidir

sistem de öğrenci sayısına göre yerleştirme yapabilir. ilkokul ve ortaokulda sırf bunun için nakil aldırıp istediği öğretmen veya sınıfa torpil yaptırmaya çalışan veliler var maalesef

sistem de öğrenci sayısına göre yerleştirme yapabilir. ilkokul ve ortaokulda sırf bunun için nakil aldırıp istediği öğretmen veya sınıfa torpil yaptırmaya çalışan veliler var maalesef