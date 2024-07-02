Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Temmuz 2024 15:49
TMO maaş bilgisi neden yok

TMO Muhasebeci ön lisans bilgisine nasıl ulaşılabilir memur maaş hesaplama kısmında da yok.


Ugur2819
Aday Memur
02 Temmuz 2024 16:35

Kitlerde yeni başlayan memur 38-39 civarı alır.Evli veya eş durumuna göre değişir

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