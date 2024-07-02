Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 15:56
İdarecilğe yeniden dönüş

Arkadaşlar başvuru sistemine bakan var mı? Müdür yrd yapanlar (3 yıl ve üzeri müdür yrd var) müdürlüğe başvurabiliyor mu? Yönetim kademesi müdür yrd. Çıkıyor müdürlük çıkmıyor sizdede pasif mi


KARATEPE84
Aday Memur
02 Temmuz 2024 16:44

Pasif

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