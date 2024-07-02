Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 16:25
Müjde!! Özel Eğitim Öğretmeni olup; Özel Eğitim Meslek Okulunda Görev Yapana Bin TL Ek Tazimat Hayır

2006/102344 sayılı Zam ve Tazminat Kararnamesinde 2 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 7 adet değişiklik yapılmış olup, yapılan değişikliklerin neler olduğunu açıklayacağız (MADDE 7)

Zam ve tazminat kararnamesindeki değişiklikler ne anlama geliyor?-Memurlar.Net.

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