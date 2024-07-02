Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 16:44
Sözleşmeli Öğretmenlik
İşçi iken kısmi emekliliği hak edip, kıdem tazminatını alıp sözleşmeli öğretmen olarak atanan olan var mı? SGK ya sordum bizlik sıkıntı yok olabilirsin dediler. Eski işyerinden çıkış kodu 14 olacak.

Çok Yazılan Konular

Yeniden idarecilikBaşöğretmenlik zamanı meselesiDYSWeb Toplu Okuma Mümkün Mü?Uzman öğretmenlik süresi düşer mi?3 basvuru basamağı olan yöneticilikten öğretmenliğe dönenlerin yöneticiliğe başvurmasıMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Seminer Ek Dersim YatmayacakmışUzmanlık 6 yıla düşürülsunIU AUZEF gözetmen ücretiYönetici atama 3. Aşama

Sözlük

İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 1 teşekkürler sözlük 1 Alone solo film 2018 1 Kahvenin yanındaKİ su 1 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 2 itici gelen sanatçılar 1 unutulmak 1 Okumak 1 limon fiyatındaki ani pahalılık 1 engin nurşani 1

Son Haberler

İzmir'de acil servisler alarm veriyorBakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin ettiİş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son haliKayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personeli yaralandıZam ve tazminat kararnamesindeki değişiklikler ne anlama geliyor?

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?