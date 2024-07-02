Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2024 16:47
Genel Cerrahi C11 maddesine istianeden C dilimli polis memuruyum . Bölge trafikte çalışıyorum. Sağlı
Sağlık durumuma uygun bir birimde çalışmak için ne yapabilirim ?

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