KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


02 Temmuz 2024 17:08
Yolcu Hizmetleri Memurluğu

Merhaba, ben 24 yaşındayım, İngiliz Dili mezunuyum. Havaalanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışmak istiyorum.

Kariyer.net?te Pegasus?un bir ilanına başvurdum fakat çok fazla başvuru olduğu için çağırılacağımdan pek umutlu değilim açıkçası.

Kariyer.net haricinde başvuru yapabileceğim bir yer var mıdır? Ortalama ne kadar sürede çağırırlar? İşe girmek için bir tanıdığımın olması şart mı?

Sektörün içinde olan kişiler beni bilgilendirebilirse sevinirim. Teşekkürler.

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