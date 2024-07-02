Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2024 18:21
4b den 4b ye
Şuan 4b destek personeli olarak çalışmaktayim Güvenlik sertifikası aldığım zaman kpss puanimla 4b olarak başka bir kurumun personel alımına guvenlik olarak girebilir miyim?

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